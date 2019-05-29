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ALLAH TOPUNUZUN BELASINI VERSİN

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ALLAH TOPUNUZUN BELASINI VERSİN
Geride bıraktığımız gün tüm Türkiye 1,5 yaşında öldürülen Ecrin bebeğe kilitlenmişken, Zümrüt Apartmanı adlı kitapta yer alan 'pedofili' ifadeler herkesin isyan etmesine yol açtı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere geride bıraktığımız gün ulaşılmış ve ortaya çıkan bu bilgilerin ışığında özellikle ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaşanan bu vahşete sert tepki göstermişti.

Ülke bu acı habere kilitlenmişken ‘pedofili’ içeren ifadelerin bulunduğu Zümrüt Apartmanı adlı kitabın varlığı gün yüzüne çıktı ve yaşanan öfke adeta ikiye katlandı.

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından ardı ardına yaşanan bu gelişmeleri eleştirirken belki de en sert tepkilerden biri oyuncu Pınar Altuğ Atacan’dan geldi.Kendisi de bir kız çocuk sahibi olan Pınar Altuğ Atacan instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

pinar-altug-atacan-allah-topunuzun-belasini-versin-29052019jpg.jpg

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