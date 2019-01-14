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Allah beni seviyor

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Allah beni seviyor
Serdar Ortaç uzun süredir Amerika'da olan eşi Chloe Loughnan Ortaç'a sonunda kavuştu.

Önceki akşam İstinye'de yaklaşık dört saat eğlenen ünlü çift, haklarında çıkan ayrılacakları yönündeki haberlere net yanıt verdiler.
Serdar Ortaç "Mutluyum arkadaşlar, karım sağ salim geldi. Ama benim şansızlığım kardeşim Serkan rahatsız ve hastanede. Kötü günler var ama karım iyi Allah'a şükür. Hanımım çok ucuz atlattı ve iyi şükürler olsun. Allah beni seviyor" dedi.
Amerika'da trafik kazası geçiren Chloe Loughnan Ortaç durumuyla ilgili "Yüzde seksen iyileştim. Geldim ve eşimin yanındayım. Ben ölmek üzereydim, kocamın Amerika'ya beni ziyarete gelmediği için ona kırgın olduğum gerçek değil.

Benim bütün vücudum kırıldı" dedi.

Haklarında çıkan ayrılık haberlerine de cevap veren Loughnan "Ben artık çok sıkıldım. 7 senedir buradayım ve hep ayrılık konuşuluyor. Kısacası boşanmıyoruz" dedi. 
Serdar Ortaç uzun süredir Amerika'da olan eşi Chloe Loughnan Ortaç'a sonunda kavuştu.

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