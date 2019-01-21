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Alköl'ü fazla kaçırdılar kaza yaptılar

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Alköl'ü fazla kaçırdılar kaza yaptılar
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse önceki akşam arkadaşları ile Nişantaşı’ndaki bir mekanda eğlendi.

 Çıkışta araçlarına binip Dolmabahçe yönüne doğru ilerlemeye başladılar. Direksiyonda İsmail Ege Şaşmaz vardı.Zeminin kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 100 metre kaydı, kaldırıma çıktı. Kazada kimse yara almadı.Polis memurları olay yerine geldi. Belediye görevlileri ise kaygan zemine kum attı. İsmail Ege Şaşmaz’a alkol kontrolü yapıldı, 0 promil çıktı.

İsmail Ege Şaşmaz bu sırada aynı yerde motosikletiyle kayıp düşen bir vatandaşa yardım etti.Hazal Filiz Küçükköse aracının bagajındaki eşyaları alıp bir taksiye bindi.Otomobili ise hasar nedeniyle tamirciye gönderildi.

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