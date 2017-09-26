  • BIST 102.270
  • Altın 148,843
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1883
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASon dakika... Şirinevler metrosunda yangın çıktı

Alkollü sürücü dehşet saçtı!

»
Alkollü sürücü dehşet saçtı!
BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde seyir halindeki iki otomobilin arasından geçmek isteyen alkollü sürücü trafikte dehşet yarattı. Meydana gelen zincirleme kazada üç otomobil de hurda yığınına dönerken, 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl ilçesi Yenice Kavşağında meydana geldi. Hakan T., yönetimindeki 16 FM 950 plakalı otomobiliyle ilçe merkezine giderken, aynı yöne giden Melik Ö. idaresindeki 16 KIR 63 plakalı otomobil ile Mustafa G. yönetimindeki 16 RZ 754 plakalı otomobilin arasından geçmek istedi. Alkollü olduğu öne sürülen Hakan T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üç otomobil zincirleme kaza yaptı. Otomobillerin demir yığınına dönüştüğü kazada sürücüsü Mustafa G. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa G. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • O teröristler öldürüldü!26 Eylül 2017 Salı 08:51
  • Yağmur yağmayınca muskacıyı öldürdü26 Eylül 2017 Salı 08:43
  • Ünlü sporcu yoğun bakımda26 Eylül 2017 Salı 08:39
  • 'Savaş ilanıdır'26 Eylül 2017 Salı 08:35
  • AK Partili vekil hayatını kaybetti26 Eylül 2017 Salı 08:30
  • Cumhuriyet Davası'nda Kadri Gürsel tahliye edildi26 Eylül 2017 Salı 08:26
  • 5 ilde 2 bin 500 polisle eş zamanlı operasyon!26 Eylül 2017 Salı 08:22
  • Bozdağ'dan referandum tepkisi: Irkçı hareket...25 Eylül 2017 Pazartesi 14:49
  • AB'den Afrika için kalkınma fonu25 Eylül 2017 Pazartesi 14:47
  • Mevlüt Çavuşoğlu: PKK, Barzani'ye saldıracak25 Eylül 2017 Pazartesi 14:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim