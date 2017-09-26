Alkollü sürücü dehşet saçtı!

BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde seyir halindeki iki otomobilin arasından geçmek isteyen alkollü sürücü trafikte dehşet yarattı. Meydana gelen zincirleme kazada üç otomobil de hurda yığınına dönerken, 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl ilçesi Yenice Kavşağında meydana geldi. Hakan T., yönetimindeki 16 FM 950 plakalı otomobiliyle ilçe merkezine giderken, aynı yöne giden Melik Ö. idaresindeki 16 KIR 63 plakalı otomobil ile Mustafa G. yönetimindeki 16 RZ 754 plakalı otomobilin arasından geçmek istedi. Alkollü olduğu öne sürülen Hakan T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üç otomobil zincirleme kaza yaptı. Otomobillerin demir yığınına dönüştüğü kazada sürücüsü Mustafa G. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa G. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.