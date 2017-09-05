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Alkollü müşteriye kurşun yağdırdı

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Alkollü müşteriye kurşun yağdırdı
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kahvehane sahibi tartıştığı alkollü müşteriye kurşun yağdırdı. İki bacağından yaralanan Hakan C. hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi Zihni Ç. İle kavgaya karıştığı belirlenen kahvehane çalışanı Murat S. polis tarafından göz

Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl’ün Mahmudiye mahallesindeki Güneş sokaktaki kahvehane önünde meydana geldi. Kahvehaneye alkollü gelen 42 yaşındaki Hakan C., garson Murat S. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında maden suyu şişesini yere çarpıp kıran Hakan C., Murat S.'nin üzerine yürümeye başladı. O sırada işyerine giren kahvehane sahibi 55 yaşındaki Zihni Ç.’de kavgaya karıştı. Kavganın büyümesi üzerine işyeri sahibi Zihni Ç. üzerindeki silahla Hakan C.’ye ateş etme etti. İki bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalan Hakan C., yere yığıldı. Kavganın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Hakan C. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşyeri sahibi Zihni Ç. İle kavgaya karışan garson Murat S., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

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