Olay, Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir gazinoda alkol aldıktan sonra evlerine gitmek isteyen iki arkadaşın kullandığı 34 RP 7052 plakalı otomobilin lastiği patladı. Aracı yol kenarına çekip tekerleği değiştirmek isteyen sürücü Ali G., iddiaya göre alkolün etkisiyle bulunduğu yerde sızıp, uykuya daldı. Jandarmanın fark ettiği ikili uzun uğraşlar sonunda kendilerine gelebildi. Jandarma şahısları ayıltabilmek için yüzlerine su döktü. Ali G. yol kenarında, arkadaşı Özgür Can ise yolcu koltuğunda alkolün etkisiyle sızarak uykuya daldı. Jandarma arabada bulunan dizüstü bilgisayar ve değerli eşyaların yoldan geçenler tarafından çalınmasını önlemek için iki kafadarın ayılmasını bekledi. Jandarmanın sarhoş iki arkadaşı ayıltma çabası ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına yol açtı.
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Alkollü kişiler patlayan lastiği değiştirirken yolda sızıp kaldı
Nazilli İsabeyli Mahallesi’nde alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi eve dönüş yolunda araçlarının patlayan lastiğini değiştirirken otomobilin başında sızıp kaldı. Şahıslar jandarmanın uzun uğraşları sonucu ayıltılabildi.
Etiketler: Nazilli, İsabeyli Mahallesi, haberler
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