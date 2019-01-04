Alkoli fazla kaçırdı... AVM'de insanları taciz etti

Oyuncu Deniz Çakır'ın, gittiği bir kafede yan masada oturan başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunarak hakaret ettiği iddia edildi.

Oyuncu Deniz Çakır, ünlü bir AVM'de popüler bir kafede sarhoş halde otururken yan masadaki başörtülü kadınları taciz etti. Çakır, yan masada sohbet eden 6 başörtülü kadına “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!” diyerek rahatsız etti. Ünlü oyuncu, masadaki kadınların tüm itirazlarına rağmen onların fotoğraflarını çekmeye başladı. Çakır'ın iki arkadaşı da dahil ortamdaki herkes büyük şok yaşadı. Çakır'ın arkadaşları, tacize uğrayan masadakilerden özür diledi. Bu arada mekanda bulunanlar arasındaki birkaç kişi bu çirkin sözlerden dolayı Çakır'a tepki gösterip "Kendinize gelin!" dedi. Mekanın personeli ise arabuculuk görevi yapıp ortamı yatıştırmaya çalıştı.