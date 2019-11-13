"ALKOL BAĞIMLISIYIM" DİYEN DANLA BİLİC'TEN YENİ AÇIKLAMA!

YouTube’dan yayınladığı videoda alkol bağımlısı olduğunu söyleyen Danla Bilic yeni bir açıklama daha yaptı: “Mübalağa yaptım”

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son videosunda alkol bağımlısı olduğunu itiraf etmişti. Biliç, İçki içtiği anlarda kendinden geçtiğini, bir mekanda kendisine bakmayan bir çocuğa kafayı taktığını ve kavga etmek için tahrik ettiğini söylemişti. .

Takipçilerinden gelen soruları da yanıtlayan Danla Bilic, "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusu üzerine şunları söylemişti:

"Dün gece. Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum, Bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince saldırganlaşıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Dün eve dönüyormuşuz ve arkadaşım Can, 'Karnım acıktı, tantuni söyleyeceğim' demiş. Ben 'G.tün yiyorsa o tantuniyi söylersin' deyip üzerine saldırmışım. Güldüğüme bakmayın; bu olayı sabah duyunca korktum. Neden tantuni yemesini istemiyorum, neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum?"

Gelen tepkiler üzerine bir video daha yayınlayan Danla Biliç, “Mübalağa yaptım” dedi,