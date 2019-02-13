Alişna'nın babalık sevinci

Alişan ve oyuncu Buse Varol geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çift bugün bebeklerini kucağına aldı.

İlk kez babalık sevincini yaşayan Alişan'ın mutluluğu fotoğraflara da yansıdı. Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 kilo 265 gram olarak dünyaya geldi. Ünlü çift bebeklerine Burak ismini verdi. (Kaynak: gecce)