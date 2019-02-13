  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMarmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı

Alişna'nın babalık sevinci

»
Alişna'nın babalık sevinci
Alişan ve oyuncu Buse Varol geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çift bugün bebeklerini kucağına aldı.

 İlk kez babalık sevincini yaşayan Alişan'ın mutluluğu fotoğraflara da yansıdı. Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 kilo 265 gram olarak dünyaya geldi. Ünlü çift bebeklerine Burak ismini verdi. (Kaynak: gecce)

resim-140822ak-(1).jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı'da 4.7 büyüklüğün de deprem13 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
  • Ozan Arif Hayatını kaybetti13 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
  • Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı13 Şubat 2019 Çarşamba 11:26
  • Dünya'nın gözü bu zirvede13 Şubat 2019 Çarşamba 10:35
  • Yediz bebek dünya'ya getirdi12 Şubat 2019 Salı 16:17
  • Bakan Soylu'dan Narkotik açıklaması12 Şubat 2019 Salı 16:14
  • Gaziantep'te metan gazı bomba gibi patladı12 Şubat 2019 Salı 16:12
  • "Böyle belediye başkanı lazım"12 Şubat 2019 Salı 16:04
  • Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor12 Şubat 2019 Salı 15:49
  • FETÖ'nün hedefi TSK'daki Aleviler12 Şubat 2019 Salı 15:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim