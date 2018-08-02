  • BIST 94.543
  • Altın 197,772
  • Dolar 5,0662
  • Euro 5,8910
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den o bölgeler için '36 saat' uyarısı

Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

»
Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Buse Varol, sosyal medyadan bebeğinin erkek olacağını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Alişan ile kısa bir süre önce dünya evine giren Buse Varol sosyal medyadan mutlu haberi 4 ay önce vermişti.

Sosyal medyada bebeğinin erkek olacağını duyuran Buse Varol'un mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Alişan ise bebeğinin ultrason fotoğraflarına bakmaktan kendini alamadı. Varol, paylaşımının altına da bir düştü.

"ERKEK ANNESİ OLUYORUM"
İşte o açıklama;

"Allah’ıma çok şükür her şey normal ilerliyor... Erkek annesi olacak olmak beni çok heyecanlandırdı, doğum tarihi de belli oldu aşağı-yukarı, sağlık durumu da iyiymiş, bugün benim için çok önemliydi, yapılan testlerde herhangi bir sorun olmadı. Ne kadar şükretsem de az... Doktorumuza çok çok teşekkür ederiz... Güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler"

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ferhat Göçer sosyal medyada hamle yaptı, fena yakalandı!02 Ağustos 2018 Perşembe 12:16
  • Eda heyecan yarattı!02 Ağustos 2018 Perşembe 11:56
  • Bade İşçil: Tuba Büyüküstün beni mi kıskanacak?02 Ağustos 2018 Perşembe 10:39
  • Ebru Şallı bodrumda aşka geldi!02 Ağustos 2018 Perşembe 09:45
  • Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi ev alışverişinde02 Ağustos 2018 Perşembe 09:28
  • Arabada öpüşürken paparazzilere de böyle yakalandı!01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:09
  • Seksi Tuğba!01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:36
  • Demi Rose herkesi büyüledi!01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:25
  • Bengü havuz başında uyuya kaldı!01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:15
  • Yeni filmde horoz dövüşçüsü oldu!01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim