Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Buse Varol, sosyal medyadan bebeğinin erkek olacağını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Alişan ile kısa bir süre önce dünya evine giren Buse Varol sosyal medyadan mutlu haberi 4 ay önce vermişti.

Sosyal medyada bebeğinin erkek olacağını duyuran Buse Varol'un mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Alişan ise bebeğinin ultrason fotoğraflarına bakmaktan kendini alamadı. Varol, paylaşımının altına da bir düştü.

"ERKEK ANNESİ OLUYORUM"

İşte o açıklama;

"Allah’ıma çok şükür her şey normal ilerliyor... Erkek annesi olacak olmak beni çok heyecanlandırdı, doğum tarihi de belli oldu aşağı-yukarı, sağlık durumu da iyiymiş, bugün benim için çok önemliydi, yapılan testlerde herhangi bir sorun olmadı. Ne kadar şükretsem de az... Doktorumuza çok çok teşekkür ederiz... Güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler"