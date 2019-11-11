  • BIST 102.550
  • Altın 272,841
  • Dolar 5,7887
  • Euro 6,3848
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

ALİŞAN’DAN İLGİNÇ SİNAN AKÇIL AÇIKLAMASI

»
ALİŞAN’DAN İLGİNÇ SİNAN AKÇIL AÇIKLAMASI
Şarkıcı Alişan, müzik sektöründe başarılı işlerle boy gösteren meslektaşı Sinan Akçıl hakkında şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Alişan, önceki akşam Kıbrıs'takibir otelde sahneye çıktı. Konser öncesi güzel havayı fırsat bilen şarkıcı, yazdan kalma günün tadını oğlu Burak ve eşi Buse Varol'la çıkardı. Alişan, Sinan Akçıl'ın şarkıcılığıyla ilgili yapılan eleştiriler hakkındaki sorulara, ”Sinan, Türkiye'nin en iyi söz yazarı ve bestecilerinden biri. Onlarca hit şarkı çıkardı. Bir bana verdiği şarkılar tutmadı ama olsun” yanıtını verdi.

“ŞARKILARI ÇOK GÜZEL AMA…”

Alişan, “Sinan Akçıl'ın sesini beğeniyor musunuz” sorusuna da şu yanıtı verdi: ”Şarkıları çok güzel ama duygulanamıyorum onun sesiyle…”

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2018’DE DAKİKADA 2 KİŞİ İŞSİZ KALDI11 Kasım 2019 Pazartesi 10:46
  • 500 BİN DOLAR İHRACAT YAPANA YEŞİL PASAPORT!11 Kasım 2019 Pazartesi 10:43
  • ‘ERDOĞAN’IN ABD SEYAHATİNDEN BİR ŞEY ÇIKMAZ’11 Kasım 2019 Pazartesi 10:40
  • Son dakika… İmamoğlu o görüşmeyi anlattı!09 Kasım 2019 Cumartesi 17:27
  • İBB'DEN 10 KASIM İÇİN ÖZEL ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI!09 Kasım 2019 Cumartesi 17:14
  • ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 81’İNCİ YILINDA TÜM TÜRKİYE’DE ANILIYOR!09 Kasım 2019 Cumartesi 17:00
  • İBB’NİN 12 YILDIR ÇIKAN DERGİSİNDE ATATÜRK İLK KEZ KAPAK OLDU!09 Kasım 2019 Cumartesi 13:48
  • BENGÜ VE KIZI ZEYNEP'İN SEVİMLİ HALLERİ!09 Kasım 2019 Cumartesi 12:23
  • SEFİRİN KIZI İLK FRAGMANI YAYINLANDI!09 Kasım 2019 Cumartesi 12:08
  • BADE İŞÇİL'DEN ESKİ EŞİNE DESTEK GELDİ!09 Kasım 2019 Cumartesi 11:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim