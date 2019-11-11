ALİŞAN’DAN İLGİNÇ SİNAN AKÇIL AÇIKLAMASI

Şarkıcı Alişan, müzik sektöründe başarılı işlerle boy gösteren meslektaşı Sinan Akçıl hakkında şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Alişan, önceki akşam Kıbrıs'takibir otelde sahneye çıktı. Konser öncesi güzel havayı fırsat bilen şarkıcı, yazdan kalma günün tadını oğlu Burak ve eşi Buse Varol'la çıkardı. Alişan, Sinan Akçıl'ın şarkıcılığıyla ilgili yapılan eleştiriler hakkındaki sorulara, ”Sinan, Türkiye'nin en iyi söz yazarı ve bestecilerinden biri. Onlarca hit şarkı çıkardı. Bir bana verdiği şarkılar tutmadı ama olsun” yanıtını verdi.

“ŞARKILARI ÇOK GÜZEL AMA…”

Alişan, “Sinan Akçıl'ın sesini beğeniyor musunuz” sorusuna da şu yanıtı verdi: ”Şarkıları çok güzel ama duygulanamıyorum onun sesiyle…”