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Alişan ve Buse Varol'dan gecikmiş balayı!

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Alişan ve Buse Varol'dan gecikmiş balayı!
Alişan ve Buse Varol, Bodrum’da ikinci balayı yaşıyor. Çift, önceki gün Titanic Otel’in plajında görüntülendi.

Alişan ile oyuncu Buse Varol, 6 Mayıs’ta bir otelde yapılan 900 kişilik düğünle evlenmişti.

Buse Varol, nikah sonrası TRT’deki ‘Payitaht Abdülhamit’ın setine koşmuş, çift balayı yapamamıştı.

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, 3 aylık hamile olan Buse Varol ile eşi Alişan, Bodrum-Güvercinlik’teki bir otelin plajında görüntülendi.

Varol'un belirginleşen karnı dikkat çekti. Alişan ile Buse Varol, cep telefonlarından ayrılamadı. Denize bile su geçirmez telefonla giren Alişan, eşinin sürekli fotoğraflarını çekti. İkilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

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