Alişan ile Eda Erol ayrıldı mı?

Eda Erol'un Instagram hesabından yapılan "Nişanlımla yollarımızı ayırdık" mesajı ortalığı karıştırdı.

Alişan'ın nişanlısı Eda Erol'un Instagram hesabından yapılan bir paylaşım ortalığı karıştırdı.

Instagram'a evlilik hazırlığı yapan çiftin ayrıldığı yazıldı.

Eda Erol'un hesabından "Çok değerli nişanlımla yollarımızı medeni iki insan gibi ayırdık. Her şey için teşekkür ederim" yazılı bir paylaşım yapıldı.

Eda Erol'un kardeşi Bihter Erol da paylaşımın altına yazdığı yorumla, hesabın hacker'lar tarafından ele geçirildiğini ve ayrılık haberinin doğru olmadığını duyurdu.

Ardından Esra Erol da kendi hesabından Eda Erol'un Instagram sayfasının hack'lendiğini yazdı.

Ardından Eda Erol'un ablası sunucu Esra Erol da ayrılığı yalanladı.

Ancak 41 yaşındaki Alişan'ın Instagram hesabından nişanlısını takipten çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Ayrılık nedeninin Eda Erol'un, eski sevgilisi Ogan Şenyolcu olduğu iddia edildi.

Çift 'eski sevgili' nedeniyle şiddetli bir tartışma yaşadı.

Kavganın ardından Eda Erol önce Instagram hesabını askıya aldı, ardından da "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık" açıklamasını yaptı.