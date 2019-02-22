  • BIST 103.143
  • Altın 226,936
  • Dolar 5,3230
  • Euro 6,0368
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİstanbul'da yoğun sis nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

Alişan ile Demet canlı yayında gözyaşları içinde barıştı

»
Alişan ile Demet canlı yayında gözyaşları içinde barıştı
Alişan ile Demet Akalın'ın 6 yıllık küslüğü canlı yayında bitti.


"2. Sayfa" programında karşı karşıya gelen ikili gözyaşları içinde barıştı. Demet Akalın'ın Burak hakkındaki sözleri Alişan'ı ağlattı. Alişan'ın ağlamasının ardından Demet Akalın da gözyaşlarına engel olamadı.

Demet Akalın "Hira'nın doğumuna gelseydin, bu küslük 2 yıl sürecekti... Ben doğuma girerken kayınpederime 'Alişan gelirse ne olur içeri al' dedim. Çocuğum doğduktan sonra başka bir boyuta geçtim. Ara ara röportajlarımda ona sinyal çakıyordum. Burak o kadar güzel bir bebek ki, Onun gözündeki yaşa kurban olurum" dedi.

Alişan ise "Hira'nın doğumuna gidip gelmek arasında çok gittim geldim. Olaylar çok sıcaktı. Şu an böyle konuşuyor olabilmek bile çok güzel. Demet ile yarım saat, 1 saat baş başa görüşmek istiyorum" dedi.
 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Khloe Kardashian'a büyük ihanet!21 Şubat 2019 Perşembe 14:58
  • Bu haberi yaqpan namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir21 Şubat 2019 Perşembe 14:39
  • Geceye dekoltesi damga vurdu21 Şubat 2019 Perşembe 11:39
  • Bengü anne olmaya mı hazırlanıyor21 Şubat 2019 Perşembe 11:23
  • "Ben aslında çok utangaç birisiyim"21 Şubat 2019 Perşembe 10:38
  • Burçin eski aşkı İlker Kaleli'ye isyan etti!21 Şubat 2019 Perşembe 09:50
  • "Cebinde akrep var"21 Şubat 2019 Perşembe 09:13
  • Reklam filminden rekor ücret aldılar20 Şubat 2019 Çarşamba 17:31
  • "Ben zaten seksiyim"20 Şubat 2019 Çarşamba 17:14
  • Bu samimiyet dedikodulara yol açtı20 Şubat 2019 Çarşamba 17:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim