Alişan ile Demet canlı yayında gözyaşları içinde barıştı

Alişan ile Demet Akalın'ın 6 yıllık küslüğü canlı yayında bitti.



"2. Sayfa" programında karşı karşıya gelen ikili gözyaşları içinde barıştı. Demet Akalın'ın Burak hakkındaki sözleri Alişan'ı ağlattı. Alişan'ın ağlamasının ardından Demet Akalın da gözyaşlarına engel olamadı.

Demet Akalın "Hira'nın doğumuna gelseydin, bu küslük 2 yıl sürecekti... Ben doğuma girerken kayınpederime 'Alişan gelirse ne olur içeri al' dedim. Çocuğum doğduktan sonra başka bir boyuta geçtim. Ara ara röportajlarımda ona sinyal çakıyordum. Burak o kadar güzel bir bebek ki, Onun gözündeki yaşa kurban olurum" dedi.

Alişan ise "Hira'nın doğumuna gidip gelmek arasında çok gittim geldim. Olaylar çok sıcaktı. Şu an böyle konuşuyor olabilmek bile çok güzel. Demet ile yarım saat, 1 saat baş başa görüşmek istiyorum" dedi.

