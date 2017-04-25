Alişan Esra Erol'un kardeşiyle evlenecek!

40 yaşındaki Türkücü Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği ‘6 ay içinde evleneceğim’ sözünü tutmak üzere...

Posta'da yer alan habere göre izdivaç programı sunan Esra Erol, Alişan’ı kardeşi Eda Erol (31) ile tanıştırdı. 3 haftadır birlikteler. Mayıs başında aileler de tanışacak.



Alişan önceki gün Instagram hesabından 'Birlikte ilk derbi' yazarak sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Ancak karede, sarı saçlı sevgilisinin suratını bilerek gizlemesi dikkati çekti.