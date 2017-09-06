Alişan 150 bin TL'lik tek taşı geri mi istedi? Açıklama geldi...

Kasım ayında evlenmeyi planlayan Alişan ile Eda Erol ani bir kararla yollarını ayırdı. Sosyal medyadan ayrılığı doğrulayan Alişan: Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur.

Kasım ayında evlenmeyi planlayan Alişan ile Eda Erol ani bir kararla yollarını ayırdı. Sosyal medyadan ayrılığı doğrulayan Alişan: Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur.

Alişan’ın nişanlısı Eda Erol, dün sabah saatlerinde Instagram’da “Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık. Her şey için çok teşekkür ederim” şeklinde bir paylaşım yaptı. Ancak çok geçmeden kardeşi Bihter Erol’dan ayrılık açıklamasıyla ilgili yalanlama geldi.

Bihter Erol, kendi sayfasına “Ablam Eda Erol’un sayfası hack’lenmiştir” diye yazdı. Magazin kulislerinde, çiftin Eda Erol’un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu ile ilgili bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın ayrılık kararında önemli rol oynadığı öne sürüldü.

EDA İLE NİŞAN ATTIĞIMIZ HABERLERİ DOĞRUDUR



Eda Erol ile nişan attığını doğrulayan Alişan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur. Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Maalesef olmadı. Nişanlılık zaten birbirini tanıma sürecidir. Biz bu süreçte anlaşamayacağımızı anladık. Konuşarak karşılıklı ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik. Onlar bizleri barıştırmak için gerekli çabayı sarf ettiler sağ olsunlar. Ama iki yetişkin olarak biz verdiğimiz karardan eminiz. Bu ayrılık kararından sonra kötü hikaye taraflar birbirine düşman, küs ya da karşılıklı iddialar beklemeyin. Eda benim hayatımda hep iyi ve hanımlığı ile hatırlanacak biri ve ailesi. Tüm basın mensuplarından ricam bu süreçte ilişkimizle ilgili kuracağınız her cümle birey olan ve ayrılık kararını alan bizlerden daha çok ailelerimiz üzmektedir. Biz onları zaten üzdük. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi istiyorum.

YÜZÜĞÜ GERİ Mİ İSTEDİ



Alişan nişan hediyesi olarak Eda Erol'a 150 bin TL değerinde tek taş yüzük takmıştı.



Alişan'ın ayrılık kararından sonra hediyesini geri istediği iddia edildi. Ünlü şarkıcı konuyla ilgili Sinem Vural'a yaptığı açıklamada şunları söyledi...



"Öyle bir şey olabilir mi? Takısı tukusu umrumda mı benim? Yeter artık lütfen birlikteyken bin tane saçma sapan şey yazıldı, çizildi. Ayrıldık, daha açıklamadan kendini bilmez biri çıktı. Onun açıklamasına itibar edildi. Bıraksınlar da birkaç gün bari kafamızı toparlayalım, üzüntümüzü yaşayalım. Ayıptır ya! Takı istemek ne demek? Günah artık... Lütfen ben açıklamamı yaptım. bizim kararımız. olmadı, ayrıldık dedik. Ne benim ailem ne de onun ailesi bu konuya müdahil değil. Ki onlar, bozulmasın diye çok uğraştılar. Lütfen artık saçma sapan haberler çıkmasın. "

Alişan ile Eda Erol, temmuz ayında AVM çıkışında görüntülenmiş, ünlü şarkıcı Erol'a söylediği "Yüzüğe çok para verdim, gazetecilere göstersene" sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu...

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabındaki Ailşan'la olan profil resmini değiştiren Eda Erol, nişanlısıyla verdiği pozları da tek tek sildi.