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Alisa: "Beni bırakıp gitme"

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Alisa: "Beni bırakıp gitme"
Evinin banyosunda düşen ve yoğun bakımda tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 22 yaşındaki sevgilisi sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Erbil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ünlü şovmenin kız arkadaşı Alisa Nasyaa ise paylaştığı duygusal sözlerle herkesi duygulandırdı.

"NE OLUR DAYAN"

Erbil'in gen sevgilisi Nasyaa, şovmenle birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak "Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak.

"BİZİ BÖYLE BIRAKIP GİDEMEZSİN"

Daha yazamayacağım o kadar şey var ki seni çok özledim. Kime kızacağım ben kiminle kavga edeceğim? Kim beni kızdıracak, kim beni güldürecek şimdi? Sadece dayan tek duam. Bizi böyle bırakıp gidemezsin."

 

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