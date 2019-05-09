ALINAN ÖNLEMLER İŞE YARAMIYOR

TCMB 1 haftalık repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." dendi. Böylelikle Merkez Bankası, 150 baz puanlık örtülü bir faiz artışıyla sıkılaşmaya gitti ve piyasalara repo ihaleleriyle yüzde 24 yerine gecelik yüzde 25.5 faizden likidite sağlayacak. Dolar/TL karar sonrası 6.24 üzerindeki seviyesinden ilk etapta 6.21'lere indi

TCMB 1 haftalık repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." dendi.

Dolayısıyla, Merkez Bankası sıkılaşmaya giderek piyasalara repo ihaleleri üzerinden yüzde 24 ile verdiği Türk Lirası'nı yüzde 25.5 gecelik faizden verecek ve örtülü olarak 150 baz puan faiz artırmış oldu.