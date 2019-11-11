ALİNA BOZ, SEZEN AKSU'NUN GÖNLÜNÜ FETHETTİ!

Sezen Aksu’nun oğlu Mithatcan Özer’le aşk yaşayan Alina Boz, Minik Serçe’nin de gönlünü fethetti.

Sezen Aksu’nun Kanlıca’daki yalısında Özer’in yaş günü için verilen partiye katılan Boz, müstakbel kayınvalidesiyle de samimi anlar yaşadı.

Güzel oyuncu Alina Boz ile bir buçuk yıldır aşk yaşayan müzisyen Mithatcan Özer, önceki akşam yeni yaşını annesi Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısında kutladı. Özer'i 38. yaş günü partisinde kendisinden 17 yaş küçük aşkı yalnız bırakmadı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Minik Serçe'nin organize ettiği partiye sanatçının müstakbel gelininin de katılması sosyal medyada olay oldu. Boz'la Aksu'nun samimi halleri de "Alina ile Mithatcan ilişkisi evliliğe gidiyor" dedirtti.

Partiye katılan İvana Sert ile Tarhan Telli, Özer ve Boz çiftiyle ve ev sahibesi Sezen Aksu'yla hatıra pozu verdi..