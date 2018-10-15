Alina Boz: Mithat Can ile her şey çok güzel

TRT 1'de yayınlanan 'Elimi Bırakma' dizisiyle gündemde olan Alina Boz, Cengiz Semercioğlu'na konuştu. Oyuncu ilk kez aşk itirafında bulundu. İşte Alina Boz'un o açıklamaları...
Bedirhan Soral’la mı birliktesin?
- Alina Boz: Hayır, Bedirhan benim çok yakın arkadaşım.
O zaman geçen hafta ikizi Bensu Soral’ın düğününe gitmişsindir...
- Alina Boz: Yok gidemedim, çekimlerden dolayı...
Bedirhan arkadaşınsa Mithat Can’la (Özer) ilişkin devam ediyor o zaman...
- Alina Boz: Özel hayatımla ilgili sorulara cevap vermiyorum.
Sezen Aksu’yla birlikte bir fotoğrafınız çıktı... -
Alina Boz: Doğrudur. Doğru tabii, hepimiz gözümüzle gördük fotoğrafı...
Hâlâ görüşüyor musun Sezen Aksu’yla?
Alina Boz: Birlikte çekilmiş bir fotoğraftı.
Buradan anlıyoruz ki Mithat Can’la ilişkiniz devam ediyor, çok güzel...
Alina Boz: Her şey çok güzel gidiyor bizim için...