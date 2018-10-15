Alina Boz: Mithat Can ile her şey çok güzel

Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşadığı iddialarını doğruladı.

TRT 1'de yayınlanan 'Elimi Bırakma' dizisiyle gündemde olan Alina Boz, Cengiz Semercioğlu'na konuştu. Oyuncu ilk kez aşk itirafında bulundu. İşte Alina Boz'un o açıklamaları...

Bedirhan Soral’la mı birliktesin?

- Alina Boz: Hayır, Bedirhan benim çok yakın arkadaşım.

O zaman geçen hafta ikizi Bensu Soral’ın düğününe gitmişsindir...

- Alina Boz: Yok gidemedim, çekimlerden dolayı...

Bedirhan arkadaşınsa Mithat Can’la (Özer) ilişkin devam ediyor o zaman...

- Alina Boz: Özel hayatımla ilgili sorulara cevap vermiyorum.

Sezen Aksu’yla birlikte bir fotoğrafınız çıktı... -

Alina Boz: Doğrudur. Doğru tabii, hepimiz gözümüzle gördük fotoğrafı...

Hâlâ görüşüyor musun Sezen Aksu’yla?

Alina Boz: Birlikte çekilmiş bir fotoğraftı.

Buradan anlıyoruz ki Mithat Can’la ilişkiniz devam ediyor, çok güzel...

Alina Boz: Her şey çok güzel gidiyor bizim için...