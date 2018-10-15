  • BIST 98.631
  • Altın 228,237
  • Dolar 5,7865
  • Euro 6,7031
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

Alina Boz: Mithat Can ile her şey çok güzel

»
Alina Boz: Mithat Can ile her şey çok güzel
Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşadığı iddialarını doğruladı.

TRT 1'de yayınlanan 'Elimi Bırakma' dizisiyle gündemde olan Alina Boz, Cengiz Semercioğlu'na konuştu. Oyuncu ilk kez aşk itirafında bulundu. İşte Alina Boz'un o açıklamaları...

Bedirhan Soral’la mı birliktesin?

- Alina Boz: Hayır, Bedirhan benim çok yakın arkadaşım.

O zaman geçen hafta ikizi Bensu Soral’ın düğününe gitmişsindir...

- Alina Boz: Yok gidemedim, çekimlerden dolayı...

Bedirhan arkadaşınsa Mithat Can’la (Özer) ilişkin devam ediyor o zaman...

- Alina Boz: Özel hayatımla ilgili sorulara cevap vermiyorum.

Sezen Aksu’yla birlikte bir fotoğrafınız çıktı... -

Alina Boz: Doğrudur. Doğru tabii, hepimiz gözümüzle gördük fotoğrafı...

Hâlâ görüşüyor musun Sezen Aksu’yla?

Alina Boz: Birlikte çekilmiş bir fotoğraftı.

Buradan anlıyoruz ki Mithat Can’la ilişkiniz devam ediyor, çok güzel...

Alina Boz: Her şey çok güzel gidiyor bizim için... 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Simge ile Mustafa Sandal birlikte tatile mi gitti?15 Ekim 2018 Pazartesi 13:14
  • Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'le barıştı mı?15 Ekim 2018 Pazartesi 10:48
  • Arda Turan 1 milyon liralık dava!15 Ekim 2018 Pazartesi 10:23
  • Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar konkordato ilan etti15 Ekim 2018 Pazartesi 10:14
  • Özge Ulusoy’dan bornozlu paylaşım!15 Ekim 2018 Pazartesi 10:03
  • Mehmet Ali Erbil: 'Ben olsam eşimi götürmem!'15 Ekim 2018 Pazartesi 09:41
  • En namuslu dizi hangisi!13 Ekim 2018 Cumartesi 14:21
  • Sinan Akçıl'dan Sermiyan Midyat'a olay yanıt!13 Ekim 2018 Cumartesi 11:35
  • Cem Özer'in ayağı kırıldı!13 Ekim 2018 Cumartesi 11:25
  • Kendall Jenner'dan, Bornozlu Paylaşım!13 Ekim 2018 Cumartesi 11:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim