'ALIN PAPAZI VERİN FETO'YU' BAKIN ABD NE DEDİ?

ABD Dışişleri sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de hapiste bulunan Papaz Brunson ile Fetullah Gülen'in 'takas edilmeleri' önerisi ile ilgili "Böyle bir yola girebileceğimizi hayal bile edemiyorum" dedi.

Nauert, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesinin Türk hükümeti tarafından 'birkaç kez yapıldığını' kaydettikten sonra "Biz halen Türk hükümetinin bize sunduğu materyalleri değerlendirmeye ve bakmaya devam ediyoruz. Bu konuda bir yeni gelişme yok. Papaz Brunson'a gelince, Papaz Brunson'ı yurduna getirmek bizim için çok ciddi bir konu.

Bu konuyu Başkan Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok uzak olmayan bir zamanda, BM Genel Kurulu sıralarında York ziyaretinde tekrar gündeme getirdi. Dışişleri Bakanlığı da Papaz Brunson ile yakından irtibatta.

En son Eylül 18'de ziyaret edildi. Biz halen onun serbest bırakılması için uğraşıyoruz. O Türkiye'de haksız yere hapsedildi" dedi.

Dha