Aliço Cem'in eskisini kaptı

"Çukur" dizisin de Aliço'ya hayat veren Rıza Kocaoğlu'nun adı bu günlerde Merve çağıranla anılıyor. Güzel oyuncu daha önce de Cem yılmazla anılmıştı.

‘Rıza Kocaoğlu’nun (39) aşk portföyü kabarık. Daha önce Beril Kayar, Eylül Su Sapan ve Hande Subaşı ile birlikte olmuştu. Şarkıcı-oyuncu Zeynep Bastık’tan da Mayıs 2018’de ayrılmıştı.

Rıza Kocaoğlu şimdi de ‘Çarpışma’nın ‘Meral’i Merve Çağıran ile yeni bir maceraya yelken açtı. Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu’ndan 12 yaş küçük.

Sevgililer ilk kez geçtiğimiz gece ortaya çıktı. Ortak arkadaşları, yönetmen Uluç Bayraktar ile Asmalımescit’e eğlenmeye giden sevgililer tüm çabalarına rağmen birlikte görüntülenmekten kurtulamadı.

Merve Çağıran adını Cem Yılmaz ile aşk yaşayarak duyurmuştu. Ardından Ali Burak Ceylan ve Hande Soral’ın kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte olmuştu.

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