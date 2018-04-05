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Ali Şen'in Acı Günü

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Ali Şen'in Acı Günü
Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti.

FENERBAHÇE Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti. 
Beşiktaş Fulya'da bulunan özel hastanede bir süredir tedavi gören Benta Şen'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE KULÜBÜNÜDEN AÇIKLAMA...
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhume Sayın Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

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