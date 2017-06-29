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ALİ NESİN TEPKİLERE CEVAP VERDİ

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ALİ NESİN TEPKİLERE CEVAP VERDİ
Türk edebiyatının usta yazarı Aziz Nesin’in oğlu, matematik profesörü Ali Nesin’in Atatürk’ün adını verdiği Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi binasına ilişkin yazdıkları tepkilere neden olmuştu. Binanın çirkin olduğunu yazan Nesin, duva

Ali Nesin sosyal medya hesabından Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi binasının fotoğrafını paylaşarak şöyle yazdı: “Burası Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi binası. Bu çirkin binayı yapan, yapmakla kalmayıp çok beğenip aydınlatan, en az dört bayrakla donatan, Atatürk'ün oldukça basit bir cümlesini üniversite duvarına kazımaya değer gören zihniyet elbette öğrenciler için bir masa, iki bank, üç güneşlik koymayı akıl edemezdi. Çünkü bu dalkavuk sefiller için genç ile davar arasında bir fark yoktur.”

1935 yılında kurulan fakültenin duvarında Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünün yazmasını da eleştiren Ali Nesin'in “Bu dalkavuk sefiller için genç ile davar arasında bir fark yoktur” ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

TEPKİLERDEN SONRA YENİ MESAJ

Nesin, sosyal medyada kendisine yönelik tepkilerin ardından yeni bir mesaj paylaştı. Nesin şöyle yazdı:

Twitter'da bana "pis herif, haşere, salon halısına sı..n çocuk, bölücü, iğrenç, gerizekâlı, sı..ın, Cumhuriyet düşmanı, gerici, meczup, avanak, şerefsiz, yalaka, eşek, gerzek, s..... g.." diyerek DTCF binasının aslında güzel olduğunu kanıtlamaya çalışıyor solcu ve kemalist vatandaşlarımız. Böyle dile böyle zevk! Şeytan, işi gücü bırak, bunların ipliğini pazara çıkar diyor!

 

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