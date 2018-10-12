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Ali Koç'un zor anları: Doktor çağıralım mı?

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Ali Koç'un zor anları: Doktor çağıralım mı?
Volkan Demirel'le yaptığı konuşmadan sonra Ali Koç'u görenlerin, kulübün 1 numarası için çok endişelendiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan krizlerin ardından başkan Ali Koç, çok önemli açıklamalar yaparken taraftarların en çok merak ettiği ‘Volkan Demirel’ konusundaki gerçekler de gün yüzüne çıktı.

“Evine gittiğim tek futbolcu Volkan’dır. Onun bende yeri ayrı” dediği kaptanla geçen günlerde yaşadığı sözlü tartışmaları kamuoyuyla paylaşan başkanın, Volkan ile yaptığı konuşmada çok üzüldüğü ve sinirlendiği orta çıktı.

Vatan gazetesinin haberine göre, tecrübeli kalecinin kendisine bir türlü söz hakkı tanımaması üzerine kıpkırmızı olan başkanın, sağ kolu Semih Özsoy’un da Volkan Demirel’le münakaşa etmesi üzerine iyice gerildiği öğrenildi.

Volkan toplantı odasından çıktıktan sonra başkanın yanına gelenler de onun için çok endişelendi.

Merak etmeyin ben iyiyim

Koç'un yüz ifadesini görenler kendi aralarında “Acaba kulüp doktorunu çağırsak mı?” diye konuşurken, bu diyalogları duyan başkan “Endişelenecek hiçbir şey yok. Ben gayet iyiyim. Beni merak etmeyin” diyerek ortamı sakinleştirdi.

Daha sonrasında asbaşkan Semih Özsoy’la durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertlilerin 1 numarası çok üzülse de kulübün en eski oyuncusu Volkan’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılması kararını aldı.

 

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