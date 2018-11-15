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Ali Koç'tan sert tepki: Uyanık olmamız lazım

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Ali Koç'tan sert tepki: Uyanık olmamız lazım
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde spor müdürleriyle sohbet etti.

Ali Koç, görüşmede sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen kişilerin milli ve manevi değerlere hakaret içeren videosuna sert tepki gösterdi.

Videodaki kişilerin yüzlerinin görülmediğine ve eski tarihli olduğuna vurgu yapan Ali Koç, "Arkadaşlarımız videoyu incelediler. Bu video 23 Temmuz 2018 tarihinde bir video paylaşım sitesine yüklenmiş. Fenerbahçemizin o tarihte herhangi bir müsabakası yok.

Dolayısıyla videonun kaydedilme zamanı da meçhul. Belki de yıllar önce kaydedilmiş bir içerik. Bazı hesaplar ise video paylaşım sitesinden bu videoyu alarak sanki 11 Kasım Pazar günü oynadığımız Alanyaspor mücadelesinden önce çekilmiş gibi paylaşıyor.

Aslında daha detaylı incelemede 2016 yılında Twitter'da benzer içerikli paylaşımlar bulunduğu da görülüyor.

Sosyal medyada 11 Kasım'daki Alanyaspor maçından önce çekilmiş ve paylaşılmış gibi lanse edilen, toplumun sinir uçlarına dokunan bu videoları kim paylaşırsa paylaşsın ben bunları taraftar diye tanımlamıyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak kabul etmiyorum" dedi.

"ÜLKE OLARAK UYANIK OLMAMIZ LAZIM"

Ülke olarak çok dikkatli olunması gerektiğini aktaran Ali Koç, "Birşeyler dönüyor. Tehlikeli şeyler dönüyor. Provokasyon mu tesadüf mü bilemiyorum ama bu konuda uyanık olmamız lazım.

10 Kasım günü yaşananlar, daha sonra Atatürk büstlerine yönelik saldırı. Birileri birşeyleri kaşıyor sanki.

Ülke olarak uyanık olmamız lazım. Bu görüntüler bizim açımızdan asla kabul edilebilir değil.

Fenerbahçe değerlerine yakışmayacak hareketler. Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman Atatürk'ün izinde toplumun tüm değerlerine sonuna kadar saygılı olmayı kendisine rehber etmiş bir kulüptür" diye konuştu.

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