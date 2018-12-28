Ali koç Tayyip Erdoğanla ne konuştu

Sabah saatlerin'de beştepe de cumhurbaşkanıyla görüşen fenerbahçe klübu başkanı Ali koç un ne konuştuğunu taraftar merakla bekliyor.

Sabah saatlerinde beştepe de cumhurbaşkanı'nı ziyaret eden Ali koç bir süre görüştükten sonra miili savunma bakanı Hulüsi akar'ı makamında ziyaret etti. Fenerbahçe taraftarı başkanı cumhurbaşkanı ve milli savunma bakanıyla ne konuştuğunu merakla beklediklerini sosyal medya da duyurdular. hem cumhurbaşkanlığından hem vali Koçtan da görüşmeyle ilgili bir açıklama gelmedi.