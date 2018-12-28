  • BIST 90.163
  • Altın 216,662
  • Dolar 5,2690
  • Euro 6,0403
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Ali koç Tayyip Erdoğanla ne konuştu

»
Ali koç Tayyip Erdoğanla ne konuştu
Sabah saatlerin'de beştepe de cumhurbaşkanıyla görüşen fenerbahçe klübu başkanı Ali koç un ne konuştuğunu taraftar merakla bekliyor.

Sabah saatlerinde beştepe de cumhurbaşkanı'nı ziyaret eden Ali koç bir süre görüştükten sonra miili savunma bakanı Hulüsi akar'ı makamında ziyaret etti. Fenerbahçe taraftarı başkanı cumhurbaşkanı ve milli savunma bakanıyla ne konuştuğunu merakla beklediklerini sosyal medya da duyurdular. hem cumhurbaşkanlığından hem vali Koçtan da görüşmeyle ilgili bir açıklama gelmedi. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zehirleniyor muyuz?28 Aralık 2018 Cuma 13:21
  • Bakanlıktan o reklamlara yasak28 Aralık 2018 Cuma 12:26
  • Serdar ortaç'ın kardeşinden üzücü haber28 Aralık 2018 Cuma 11:36
  • İpsala sınır kapısı'nda bir ilk28 Aralık 2018 Cuma 11:01
  • Erzurum da 4.1 büyüklüğün de deprem27 Aralık 2018 Perşembe 19:13
  • İstanbul Üsküdar da ilginç tünel27 Aralık 2018 Perşembe 16:25
  • Oyuncularla yapımcılar birbirine girdi27 Aralık 2018 Perşembe 14:04
  • Bakan kurum'dan poşet açıklaması O alanlarda ücretsiz mi olacak..27 Aralık 2018 Perşembe 11:49
  • Akdeniz de deprep felaketi büyük İstanbul depremi'nin habercisi mi?27 Aralık 2018 Perşembe 11:37
  • Türk hackerler bunu da yaptı26 Aralık 2018 Çarşamba 17:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim