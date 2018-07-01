  • BIST 96.520
  • Altın 184,808
  • Dolar 4,5892
  • Euro 5,3587
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASigaraya Zam Kapıda!

Ali Koç nikah şahidi oldu

»
Ali Koç nikah şahidi oldu
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kongresi’nde yaptığı konuşması ile dikkatleri üzerine çeken kongre üyesi Hasan Doğan’ın düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kongresinde yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe Kongre Üyesi ve Genç Fenerbahçeliler Yalova Sorumlusu Hasan Doğan’ın düğünü memleketi Yalova’da gerçekleşti. Hasan Doğan ile Rabia Üstün çifti, Safran Köyü’nde yapılan kır düğünü ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş yaptı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın kıydığı nikahta konuşma yapan Başkan Koç, dünyaevine giren çifte mutluluklar diledi. Hasan Doğan’ın kongrede yaptığı konuşma ile damga vurduğunu kaydeden Ali Koç, "Bugün sözümüzü tutmanın burada olmanın mutluğu içindeyiz. Hasan bana sorduğunda ben inşallah dedim. Seçilmezsek kesin geliriz, seçilirsek ne olur bilemeyiz demiştim. Nasip oldu. Hasan Doğan’la Fenerbahçe dolayısıyla yollarımız kesişti. Hasan Doğan ve Hasan Doğan gibiler sayesinde seçildik. Ama daha evveliyatı var. Bana bir e-mail atıp arkadaşlarıyla yardım etmek istediğini söyledi. Sağ olsun Hasan Doğan’ın hem seçim öncesi hem de seçim günü bize muhteşem desteği oldu. Biraz önce dediler ki siz bakmayın Hasan Doğan’ı milyonların izlediğine, yüz bin kişi videosunu indirdiğine. Hasan Doğan içine kapanık, naif, sessiz sedasız biridir dediler. Sessiz sedasız hali böyle ise statta nasıl olursun tahmin bile edemiyorum. İnşallah sağlıklı, mutlu bir yaşantınız olsun" dedi.

Ali Koç, evlilik cüzdanını çifte takdim etti. Damat Hasan Doğan ise Başkan Koç’a, Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi’nde el emeği olarak Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki çimlerinden üretilen kâğıt hediye etti.

Hasan Doğan Fenerbahçe kongresinde yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'ın, "Kızdırmayın beni 10 yıl daha bu kulüpten gitmem" sözlerine atıfta bulunmuş ve Yıldırım'a "En çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan oldunuz" eleştirisinde bulunarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk çeyrek finalist Fransa30 Haziran 2018 Cumartesi 20:02
  • Fellaini, Manchester United'da kaldı30 Haziran 2018 Cumartesi 09:22
  • Beşiktaş'ın maç programı belli oldu30 Haziran 2018 Cumartesi 09:19
  • Şenol Güneş'ten Ali Koç yorumu30 Haziran 2018 Cumartesi 08:57
  • Türk asıllı Jimmy Durmaz'a büyük halk desteği30 Haziran 2018 Cumartesi 08:45
  • PFDK kulüplere 15,5 milyon lira ceza kesti29 Haziran 2018 Cuma 11:59
  • Beşiktaş'tan Babel'e izin yok29 Haziran 2018 Cuma 09:19
  • İşte kupada son 16 eşleşmeleri29 Haziran 2018 Cuma 08:43
  • Belçika, İngiltere'yi Januzaj ile yıktı29 Haziran 2018 Cuma 08:40
  • Wayne Rooney DC United'a transfer oldu29 Haziran 2018 Cuma 08:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim