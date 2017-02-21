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Ali İsmail Korkmaz davasında yeni gelişme

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Ali İsmail Korkmaz davasında yeni gelişme
ESKİŞEHİR’deki Gezi parkı olaylarında öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında Yargıtay 1’nci Ceza Dairesi, sanıklar Ebubekir Harlar ve Hüseyin Engin yönünden cazayı az bularak dosyayı mahkemeye iade etti. Dava her iki sanık yönünden yeniden görülmek üzere,
Geçen yıl 18 Nisan’da karar çıkan Ali İsmail Korkmaz davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1’nci Ceza Dairesi kararı, sanıklar fırıncı Ebubekir Harlar ve beraat eden polis memuru Hüseyin Engin yönünden esasa ilişkin bozdu. Yargıtay'ın bozma kararında, 'Sanıklar Mevlüt Saldoğan, Yalçın Akbulut, İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever ve Ebubekir Harlar’ın fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları anlaşıldığı halde Ebubekir Harlar'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği, oysa Türk Ceza Kanunu'nun 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. 

'BERAAT EDEN POLİS DE CEZA ALMALI'

Yargıtay 1’nci Ceza Dairesi davada beraat eden sanık Hüseyin Engin’in de diğer sanıklar tarafından darp edildikten sonra kaçan Ali İsmail Korkmaz’ın sol bacağına cop vurarak 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiği halde beraat ettirildiği vurgulandı. 

Kayseri 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edilen dosya incelendikten sonra, her iki sanık yönünden davanın yeniden görüleceği belirtildi.
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