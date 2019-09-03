ALİ EYÜBOĞLU'NDAN ÇOK TARTIŞILACAK SEREN SERENGİL AÇIKLAMASI!

Usta magazinci Ali Eyüboğlu ile başarılı televizyoncu İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları Türkiye’nin ilk YouTube canlı yayın magazin programı "Magazin Noteri"nde kafaları karıştıracak bir iddia ortaya atıldı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Gündeme bomba gibi düşen ve karşılıklı suçlamalarla herkesin aklını karıştıran Seren Serengil-Yaşar İpek evliliğinin masaya yatırıldığı programda Ali Eyüboğlu bu evliliğin başından beri boşanma niyeti üzerine kurulu olduğunu ortaya koyan şok bir belge gösterdi.

Bu belge, Seren Serengil ve Yaşar İpek’in isimlerinin altında yazılı olduğu, 7 maddeden oluşan bir boşanma protokolüydü. Yeni evli ya da evlenmek üzere olan çiftlerin evlilik sözleşmesi hazırlamaları gerekirken, Serengil-İpek çiftinin adı “boşanma protokolü” olan bir belgede isimlerinin geçmiş olması, bu evliliğin başından beri bir gün mutlaka boşanma niyeti taşıdığı anlamını taşıyor.