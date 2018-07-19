Ali Eyüboğlu: Şöhreti kadar itibar hangi ünlüler de var?

Usta gazeteci Ali Eyüboğlu, bugün köşesinde itibarlı olan ve itibarını kaybeden sanatçılarla ilgili bir değerlendirmede bulundu.

ŞÖHRETİ KADAR İTİBAR HANGİ ÜNLÜLERDE VAR?

Cem Yılmaz’ın Hello!’ya verdiği söyleşiyi okurken vurgu yaptığı bir konu ilgimi çekti.

Yılmaz’ın, “Bugün gençlerin tanınmak, tanınır olmakla ilgili bir arzusu var. Halbuki tanınır olmaktan ziyade itibarlı olmanız, karşı tarafta nasıl bir duygu yarattığınız önemli” sözü üzerinde uzun uzun düşündüm, ‘Türkiye’de şöhreti kadar itibarlı kaç ünlü var?’ diye...

İtibarsız şöhretleri yazsam, köşem yetmez, ama şöhreti kadar itibarı da olanları sıralamaya kalktığımda bulduğum isimler iki elin parmakları kadar bile değildi.

Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın, Nebahat Çehre, Şener Şen, Perran Kutman, Haluk Bilginer ve Tarkan ilk aklıma gelen isimler.

‘Akil insan’ oluncaya kadar Kadir İnanır, Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit’in yanı sıra birçok ünlü düne kadar bu gruptaydı. Toplumdaki kutuplaşmadan sanat dünyası da nasibini aldı; Sezen Aksu, Cem Yılmaz ve Sıla gibi isimler bile çeşitli gerekçelerle ötekileştirildi.

Mustafa Ceceli ve Murat Başoğlu gibi ciddi itibar kaybedenlerin yanı sıra maalesef sırf kendi gibi düşünmüyor diye seslerini, oyunculuklarını beğendikleri sanatçılara sırtını dönen geniş kitleler var.

O nedenledir ki, bundan böyle Türkiye’nin yeni ünlülerini bekleyen kader şudur:

Toplumsal meselelerde tavır aldıklarında, bir laf ettiklerinde veya bir tweet attıklarında belli bir kesimin gözdesi, diğer kesiminse gözden düşeni olmak... Tıpkı bugünkü ünlüler gibi...

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