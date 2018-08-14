Ali Eyüboğlu düğünün detaylarını yazdı!

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, nikahından üç ay sonra Bodrum'da düğün yapan Seren Serengil Yaşar İpek çiftinin düğününe katıldı.

Milliyet yazarı nişanı Şile’de, nikahı Paris’te yapan Seren Serengil Yaşar İpek çifti, Bodrum’daki düğün yemeğine katıldı.

Düğünün detaylarını köşesinde paylaşan yazar Serengil'e, en anlamlı düğün hediyesini annesi Nevin Teoman'ın vereceğini duyurdu.

Eyüboğlu, "Teoman, yaz sezonu için kiraladıkları ve çok sevdikleri 3 milyon euro’luk villayı, dost oldukları sahibinden uygun fiyata satın alıp “Tek varlığım” dediği kızına hediye edeceğini söyledi." dedi.

Ali Eyüboğlu'nun bugünkü yazısından ilgili bölüm:

ŞİLE’DE NİŞAN, FRANSA’DA NİKAH, BODRUM’DA DÜĞÜN

Seren Serengil ile Yaşar İpek’in düğün yemeği, Göltürkbükü’nün tepelerinde bir dönüm alan üzerine kurulu 600 m2’lik kiracı oldukları villadaydı. Bahçe katının dış cephesi beyaz tüllerle kaplı villadaki düğün yemeğinde, 40-50 kişi vardı ve hepsi beyaz giymişti. Bordo tişört ve haki pantolonla ayrık otu gibi kaldım aralarında...

Yemekte gördüğüm ilk tanıdık, bir yıllık ilişkilerini noktaladıktan birkaç ay sonra barışan Deniz Akkaya’yla sevgilisi Gökmen Şeynova oldu.

Meslektaşlarım Cengiz Semercioğlu’yla Ömür Sabuncuoğlu dışında da tanıdığa rastlamadım.

Nişanı Şile’de, nikahı Paris’te yapan Seren Serengil Yaşar İpek çifti, Bodrum’daki düğün yemeğinde, beyazlar içindeydi.

2018 yılında üç gün hapis yatan, nişanlanan ve evlenen Seren’e, en anlamlı düğün hediyesini annesi Nevin Teoman verecek.

Teoman, yaz sezonu için kiraladıkları ve çok sevdikleri 3 milyon euro’luk villayı, dost oldukları sahibinden uygun fiyata satın alıp “Tek varlığım” dediği kızına hediye edeceğini söyledi.