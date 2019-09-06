ALİ BABACAN'IN SAĞ KOLU, BİROL AYDEMİR OLDU!

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti hazırlığında olduğunu ilan eden Ali Babacan'ın sağ kolunun Birol Aydemir olacağı ve hareket içinde siyasi çekişmelerin baş gösterdiği iddia edildi.

SonDakika.com'un haberine göre; Gazeteci Fatih Altaylı, bugün Habertürk'te yayınlanan "Bu ismi çok duyacaksınız gibi" başlıklı yazısında AK Parti'den istifa eden ve yeni parti hazırlığında olduğunu ilan eden Ali Babacan'ın sağ kolunun Birol Aydemir olacağını iddia etti.