  • BIST 103.781
  • Altın 271,462
  • Dolar 5,7558
  • Euro 6,3305
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

ALİ BABACAN'IN PARTİSİNİN İSMİ BELLİ OLDU MU?

»
ALİ BABACAN'IN PARTİSİNİN İSMİ BELLİ OLDU MU?
Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin isminde 'Demokrasi' ya da 'Demokrat' ifadelerinden birinin yer alacağı öğrenildi.

AKP’li eski Devlet Bakanı Ali Babacan’ın en geç 31 Aralık’a kadar kurması beklenen yeni partisi “demokrasi” söylemi ile yola çıkacak.

“Demokrasi” ya da “Demokrat” sözcüğünün partinin isminde de yer alabileceği bildirildi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre; sınır ötesi harekat nedeniyle partinin kuruluş tarihinde bir erteleme olmadı, sadece söylemleri ile kamuoyunun önüne çıkma konusundaki program ertelendi.

Harekatın ülke gündemindeki yerinin gerilere düşmeye başlaması ile Babacan liderliğinde kurulacak parti kısa süre içinde daha görünür olmaya başlayacak.

Partinin kuruluş çalışmaları sırasında profesyonel şirketler ya da yüzyüze temaslarda “demokrasi” talebinin öne çıktığını, iktidara eleştirilerin bu çerçevede yoğunlaştığını gören yeni parti kurmayları, bu arayışın altını çizerek yola çıkmaya hazırlanıyor.

KURUCULAR KURULU

Yeni partinin 60 kişiden oluşması planlanan Kurucular Kurulu’na seçilecek kişilerde öncelikle “Demokratik tavır” aranacak. Bu özelliğinin yanısıra akademik çevreler, ekonomi ve siyaset alanında öne çıkanlar ile profesyonel yaşamında söz sahibi olan isimlere kurulda yer verilmek isteniyor. Geçmişte AKP’de siyaset yapanların da bulunacağı belirtilen kurulun ağırlığının kadın ve gençlerden oluşacağı bildirildi.

İlk günden bu yana dillendirilen “Gül destekli Babacan hareketi” çizgisi değişmedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül partinin hiçbir organında görev almayacak. Partinin kuruluş çalışmalarını yürüten kurmay heyet Ali Babacan’ın yanısıra, AKP’li eski bakanlar Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün’den oluşuyor.

Bu arada, parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “Partiyi Babacan kursun, siz destekleyin, aynı siyasi çizgideki iki parti amaca ulaşılmasını zorlaştırır” mesajı gönderildiği öğrenildi.

Ancak Davutoğlu’nun “Biz kuruluş aşamasına geldik” diyerek bu öneriyi geri çevirdiği bildirildi.

Partinin kuruluş tarihinin yaklaşması ile AKP kadrolarında katılım için nabız yoklayanların arttığı da bildirildi. Ancak “AKP’yi bölen olmamak” için bu isimlere yeşil ışık yakılmadı. Katılımlara partinin kuruluşunu tamamlanmasından sonra izin verilecek.

Etiketler: , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İMAMOĞLU: BOĞAZ YÖNETMELİĞİ BOĞAZLARINDA KALIR, YUTKUNAMAZLAR!14 Kasım 2019 Perşembe 16:51
  • AYASOFYA'DA ÇIPLAK POZ VEREN MANKEN HAKKINDA YENİ GELİŞME!14 Kasım 2019 Perşembe 16:40
  • NYT'DEN DİKKAT ÇEKEN 'DAMAT' HABERİ! ALBAYRAK, KUSHNER, YALÇINDAĞ...14 Kasım 2019 Perşembe 16:31
  • WASHİNGTON'DA ERDOĞAN ALARMI! YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ!14 Kasım 2019 Perşembe 16:16
  • HADİSE, AJDA PEKKAN'IN KALBİNİ BİLEREK Mİ KIRDI!14 Kasım 2019 Perşembe 15:10
  • "TÜRKİYE'NİN NABZI" PROGRAMINDA GERGİN TARTIŞMA!14 Kasım 2019 Perşembe 14:57
  • ŞEVVAL SAM’A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ!14 Kasım 2019 Perşembe 14:36
  • TATSIZ GECCE... SEÇKİN PİRİLER VE MERAL KAPLAN PİŞTİ OLDU!14 Kasım 2019 Perşembe 14:22
  • ŞEYMA SUBAŞI: EVET SUTYENİMİN DANTELİ GÖZÜKÜYOR EVET BİLEREK VERDİM BU POZU!14 Kasım 2019 Perşembe 14:05
  • HAZİNE VAR DİYE 12 BİN YILLIK GÖLÜ KURUTTULAR!14 Kasım 2019 Perşembe 13:24
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim