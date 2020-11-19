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Ali Babacan’dan Gezi Parkı açıklaması: Şikayetçi değilim

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Ali Babacan’dan Gezi Parkı açıklaması: Şikayetçi değilim
Gezi Parkı olaylarından şikayetçi olmadığını söyleyen Babacan,"Savcı, tek taraflı olarak o günkü bütün bakanları mağdur olarak değerlendirmiş. Davacı değilim. İsmimi silin" diyerek savcılara seslendi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün sabah Fox TV’de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Babacan, gündeme dair de değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, sosyal medya hesabından başlattığı “Korkma Türkiye” kampanyası paylaşımına yapılan “Gezi Parkı davacısı” olduğu hatırlatmalarına ilişkin de açıklama yaptı.

Gezi Parkı davasında mağdur olmadığını söyleyen Babacan, davadan da isiminin şikayetçilerden silinmesini isteyerek şu ifadeleri kullandı;

GEZİ DAVASINDA DAVACI OLMADIM, MAĞDURU DA DEĞİLİM

"Ben davacı değildim, şikayetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Hukukçu arkadaşlarımızla oturduk konuştuk. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”

 

2013'TE ALİ BABACAN'IN AÇIKLAMASI: GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ GENÇLİK BU DEĞİL

Ali Babacan'ın bu açıklamalarından sonra 2013'te yaşanan süreç ile ilgili kendisine ait olduğu sözler yeniden gündeme geldi.

Babacan o dönem yapmış olduğu açıklamada Gezi Parkı eylemlerinde bulunanlar için "Gelecekte görmek istediğimiz gençlik bu değil" diyerek şunları söyledi;

"İletişim kanallarının sürekli açık olması, beklentilerin, arzuların, isteklerin, endişelerin, korkuların açıkça ifade edilebilmesi son derece önemli. Ama bunun medeni yollarla, barışçıl yollarla yapılması bir başka önemli konu. O çizgiyi geçip, eğer iş şiddete geliyorsa, eğer karşıdakine zarar vermeye dayanıyorsa, molotof kokteylileriyle, demir bilyelerle araçları, otobüsleri yakıp yıkmayla bazı mesajlar verilmeye çalışılıyorsa kimse kusura bakmasın bu bizim gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil"

 

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