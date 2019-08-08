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ALİ BABACAN, YENİ PARTİYİ RESMEN DUYURDU!

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ALİ BABACAN, YENİ PARTİYİ RESMEN DUYURDU!
AKP'den istifa ettiğini açıklayan eski bakan Ali Babacan, yayımladığı bayram mesajında çalışmalara başladığını duyurdu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Babacan mesajında, "8 Temnmuz 2019 tarihinde yaptığım açıklamada Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç olduğunu belirtmiş, ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar ve programlar gerektiğini ifade etmiştim.
Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız" ifadesini kullandı. 
Babacan'ın mesajı şöyle: "En önemli çalışma ilkelerimizden birisi katılımcılık ilkesidir. Geçen ay yaptığım açıklamadan sonra çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti, heyecan e birikimleri ile çalışmalarımıza şimdiden değer katmaya başladı. Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz."

 

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