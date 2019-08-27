MedyaRadar.com'un haberine göre; Ali Babacan'la birlikte yeni parti oluşumu içinde yer alan bir siyasetçi Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya gelinen son aşamayı anlattı. AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihinin büyük oranda netleştirdiği ve yakın zamanda kamuoyu önüne çıkarak kuracağı partinin hedeflerini ve temel ilkelerini açıklamaya hazırlandığı ifade ediliyor.
"BABACAN'IN HEDEFİNDE ERDOĞAN'I YIKMAK YOK"
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Ali Babacan'ın ekibinde yer alan bir isimle konuştuğunu belirterek yeni partinin hedefinin Erdoğan olmadığı ilkeler çerçevesinde hizmet odaklı bir araya gelmiş kadrolarla iktidar olmak niyetiyle hareket edildiğini aktardı.
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ALİ BABACAN, YENİ PARTİYİ HANGİ AMAÇLA KURUYOR?
MedyaRadar.com'un haberine göre; Ali Babacan'la birlikte yeni parti oluşumu içinde yer alan bir siyasetçi Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya gelinen son aşamayı anlattı. AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihinin büyük oranda netleştirdiği ve yakın zamanda kamuoyu önüne çıkarak kuracağı partinin hedeflerini ve temel ilkelerini açıklamaya hazırlandığı ifade ediliyor.
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