ALİ BABACAN SAHAYA NE ZAMAN İNECEK?

Medyafaresi.com Politika Kulisi: Davutoğlu’nun yanında aralarında eski milletvekili ve örgütlerden her türlü ‘baskıya’ direnecek kemik 50 kişi olduğu belirtiliyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; 31 Mart yerel seçimlerinden sonra siyasette başlayan hareketlilik hız kesmedi.

İktidar partisi AKP’de içten başlayan kırılma da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan yeni bir siyasi parti çalışmalarına hız verdikleri mesajı verdi.

Kulislerde, "Babacan’ın şu ana kadar araziye inmedi? İnecek mi" deniyor. Türkiye’de hala siyasetin arazide yapıldığına dikkat çekenler, "Perde arkasında Abdullah Gül, vitrinde Ali Babacan diyorlar. Ama ortada kimse yok" yorumunu yapıyor.