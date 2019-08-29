ALİ BABACAN, PARTİYİ NE ZAMAN KURACAK?

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan önderliğinde kurulacak yeni partinin, ne zaman kurulacağı siyaset gündem,nde tartışılmaya devam ediyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Konu hakkında bir yazı kaleme alan Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "Abdullah Gül önderliğindeki Ali Babacan'ın partisinin ne zaman kurulacağını ilk kez açıklayayım" diyerek partinin kuruluş tarihi hakkında bilgi verdi. Orhan Uğuroğlu Abdullah Gül önderliğindeki Ali Babacan'ın partisinin ne zaman kurulacağını ilk kez açıklayayım diyerek, yeni partinin 02.02.2020 tarihinde kurulacağını iddia etti.