ALİ BABACAN, PARTİYİ 2019'UN SONUNDA KURUYOR!

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve partisi için geri sayım başladı. Babacan'ın liderliğinde kurulacak partinin 2019 yılının son aylarında siyaset sahnesine çıkması bekleniyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Babacan’la birlikte yeni parti oluşumu içinde yer alan bir siyasetçi BBC Türkçe’ye yeni parti oluşumunda gelinen aşamayı anlattı.Geçmişte AKP içinde de önemli görev alan siyasetçi, şu anda “insan kaynağı” oluşturma aşamasında olduğunu söyledi. Verdiği bilgiye göre sadece eski AKP’liler değil, çok farklı kesimlerden, alanlarında uzman isimlerle görüşmeler yürütülüyor.

Kamuoyuna yansıyan eski AKP’li bakanlar ve parti yöneticileri dışında, yeni oluşumda yer alacak isimler saklı tutuluyor.Bir sonraki aşama olarak “politika setlerinin oluşturulması” hedefleniyor ve Babacan mümkün olan en geniş kesimin katkısıyla parti politikalarını oluşturmayı planlıyor.