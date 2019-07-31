ALİ BABACAN MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ İSTEMİYOR!

Yeni parti kurma çalışmalarına devam eden eski Bakan Ali Babacan'ın, milletvekili transferi konusunda "Gelenler bagajıyla gelecek. Seçim döneminde bize yük olacaklar" dediği iddia edildi.



Medyafersi'nde yer alan habere göre; Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni parti kurma çalışmalarına devam eden eski Bakan Ali Babacan'la ilgili kulis bilgisi aktardı. Selvi, milletvekili transferine sıcak bakmadığını belirten Babacan'ın "Gelenler bagajıyla gelecek. Seçim döneminde bize yük olacaklar" dediğini iddia etti.