ALİ BABACAN AK PARTİ İÇİNDE AKTİF SİYASET YAPAN HİÇ KİMSEYE TEKLİF GÖTÜRMEYECEK!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kurucusu olduğu AKP’den istifa eden eski bakan Ali Babacan’ın partisine ilişkin kulis bilgilerini yazdı.

Ali Babacan’ın Ocak 2020’de partisinin kuruluşunu gerçekleştireceğini söyleyen Altaylı, “Çok yakın tarihte bir seçim görünmediği için de partileşmek için bir aceleye gerek görmüyorlar anladığım kadarıyla” dedi.

Altaylı, Babacan’ın AKP içinde aktif siyaset yürüten isimlere teklif götürmeyeceğini dile getirdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün parti içinde resmî bir görevi olmayacağının altını çizen Altaylı, “Hiçbir resmi pozisyonu olmayacakmış. Tecrübeli bir aile büyüğü gibi, önerilerini yapıyormuş, soru sorulursa yanıt veriyormuş, bilgi paylaşıyor, olası sorunlara işaret ediyormuş. Bunun dışında parti içinde aktif olarak yer alması söz konusu değilmiş” dedi.

Altaylı ayrıca, Babacan’ın partisine beklenen daha fazla ilgi gösterildiğini de ifade