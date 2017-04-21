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Ali Atay hakkında dava açıldı

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Ali Atay hakkında dava açıldı
Bir sinema filminde oynamak için peşin 100 bin lira alan ünlü oyuncu Ali Atay, 4 gün gittiği sete bir daha dönmedi. Filmin ertelenmesine sebep olan Atay aldığı 100 bin liralık peşinatı ödemeyince hakkında dava açıldı.

 "Leyla ile Mecnun, İkinci Bahar, 7 Numara, Artık Çok Geç, Kırlangıç" gibi çok sayıda dizi ve sinema filmlerinde rol alan başarılı oyuncu Dursun Ali Atay (41), 'Gaza Gelen Adam' adlı filmde başrol oynamak için Müstesna Film Tiyatro şirketiyle anlaşma yaptı.

120 bin liralık oyunculuk ücretinin 100 bin lirası peşin ödemesinin ardından 9 Eylül 2015'te filmin çekimlerine başlandı. Ancak 4-5 haftalık çekim programı olmasına rağmen 4 gün sete gelen ünlü oyuncu Atay, filmde oynamak istemediğini söyledi. Ünlü oyuncunun menajeri Sühan Cebeci, Atay'ın yakın bir zamanda başka bir filmde rol alacağını ileri sürdü. Ali Atay'ın bu tutumu üzerine 'Gaza Gelen Adam' film projesi aksadı. Film şirketi Ali Atay'ın yerine filmde başrol oynayacak başka bir oyuncu arayışına girdi. İstenen bir oyuncu bulunamayınca film projesi ertelendi. Ayrıca menajerinin iddia ettiği gibi Ali Atay başka bir filmde de oynamadı.

100 BİN LİRAYI İADE ET

Sonuçta filmin ertelenmesine sebep olan sanatçı Ali Atay'dan peşin aldığı 100 bin liranın iadesi istendi. İddiaya göre ünlü oyuncu, Müstesna Film şirketine 100 bin lirayı iade etmedi. Davacı film şirketi de iki yıl önce Ali Atay aleyhine İstanbul 32. İcra Müdürlüğü kanalıyla icra takibi başlattı. Ali Atay 100 bin liralık icra takibine itiraz ederek takibi durdurdu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne faiziyle 101 bin 35 liralık itirazın iptali istemiyle dava açan Müstesna Film şirketinin avukatı dava dilekçesinde, "Müvekkilim şirket, davalı oyuncuya güvenmiş, söz konusu filmi bitirmeyi arzulamıştır. Bu konuda davalıya fazlasıyla toleranslı davranmış ve onun isteği doğrultusunda oyunculuk ücretini de önceden ödemiştir. Davalı ise haksız ve kötü niyetli olarak icra takibine itiraz etmiştir. Yüzde 20 icra inkâr tazminatıyla birlikte alacağımızın tahsilini istiyoruz" dedi.

Davanın ilk duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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