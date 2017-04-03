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Ali Ağaoğlu'nun sözlerine suç duyurusu!

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Ali Ağaoğlu'nun sözlerine suç duyurusu!
Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan belgeseldeki ifadeleri nedeniyle iş adamı Ali Ağaoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

BBC için hazırlanan belgeselin Ali Ağaoğlu'na yer verilen bölümünde, ünlü iş adamının, kız arkadaşlarıyla ilgili kullandığı ifadelere CHP'den tepki geldi. Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, kadınlar adına Ağaoğlu'na suç duyurusunda bulundu.

Belgeselde kadın çanta ve ayakkabılarını “Kızlar dağıtıyor” diyerek gösteren Ağaoğlu, Reeve'in “Bunlar sizin değil mi?” sorusuna, “Yok ama onları kullananlar benim malım” demişti. Ağaoğlu’na tepki gösteren Biçer, “Bir kadın milletvekili olarak bu görgüsüzlüğe sessiz kalınmasına şaşırıyorum. Ağaoğlu kendisini ne zannediyor ki kadınlar için ‘mal’ ifadesini kullanabiliyor. Ağaoğlu'nun Türkiye'yi temsilinden utanç duyuyorum. Ahlaktan amade müteahhit manzarasını seyrediyoruz. İnsanlıktan çalmanın anlamı yok. İnsanlığın, ahlakın parayla pulla satın alınabilecek bir şeyin olmadığının açık örneğini görüyoruz” dedi.

Milletvekili Biçer, “Koskoca ülkede kimse yokmuş gibi müteahhit Ali Ağaoğlu'na yer verilmiş. İstanbul'un geliştiğine dikkat çekmeye çalışan ve her defasında gelişimin sadece binalarla ilgili bir şey olduğunu zanneden Ağaoğlu bu ülkenin utancıdır. Bu adam daha önce de yine kadınlara yönelik ‘Gecelik ilişkilerden hoşlansam İstanbul'da kadın kalmazdı’ söylemlerinde bulunmuştu. Paranın ve görgüsüzlüğün verdiği şuursuzlukla hala konuşmaya devam eden, Kuveyt Kraliçesiyle ilgili sarf ettiği sözleriyle de Türkiye'nin itibarını zedeleyen Ağaoğlu, bizi dünyaya rezil etme konusunda özenli bir uğraş içerisinde. BBC'nin Türkiye belgeselinde muhabirleri yalısında ağırlayarak kelimenin tam anlamıyla görgüsüzlüğün ve cinsiyetçiliğin dibine vuruyor” ifadelerini kullandı.

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