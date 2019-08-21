ALİ AĞAOĞLU, LÜKS ARAÇLARINI SATIŞA ÇIKARDI!

İşadamı Ali Ağaoğlu’nun garajındaki beş lüks otomobili satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Bir süredir mali sıkıntı içinde olduğu belirtilen Ağaoğlu, 300 bin lira ile 3.7 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki otomobillerin satışı için İstanbul Avrupa yakasındaki bir galeriyi yetkilendirdi.