Gerek şarkıları gerekse sosyal medya kullanımı ile dikkat çeken Aleyna Tilki, bu sefer de attığı tweetle gündem oldu.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla takipçilerini şaşırtan Aleyna Tilki attığı tweetle yine dikkatleri üzerine çekti.
Etiketler: aleyna tilki, sosyal medya, paylaşım
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- 16:58 - CENGİZ Mİ TARKAN MI?
- 16:45 - ALEYNA YİNE ŞIMARDI!
- 16:42 - SEVİŞME SAHNELERİ OLAY OLDU
- 16:24 - HERKES HADDİNİ BİLECEK!
- 16:17 - CİNSEL İSTEKSİZLİKTEN KANSERE KADAR HER ŞEYE FAYDASI VAR
- 15:56 - ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
- 15:52 - VOLKAN'IN YENŞ TAKIMI BELLİ OLDU
- 15:48 - PAYLAŞIMLARI YÜREK HOPLATTI!
- 15:45 - MEDYA A.Ş'DE DEPREM!
- 15:39 - DOLARDA BAYRAM BİTTİ
- 15:33 - SÜREKLİ KENDİ REKLAMINI YAPIYOR
- 15:29 - FEYZİOĞLU'NA SERT SÖZLER
- 15:24 - GÜLME KRİZİNE GİRDİLER
- 15:20 - 500 BİN VEREYİM 1 YIL DAHA EVLİ KALALIM
- 15:14 - ÜNLÜ MODELE KİM KAÇ GÜL GÖNDERDİ?
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