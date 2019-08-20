ALEYNA YİNE ŞIMARDI!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla takipçilerini şaşırtan Aleyna Tilki attığı tweetle yine dikkatleri üzerine çekti.

Gerek şarkıları gerekse sosyal medya kullanımı ile dikkat çeken Aleyna Tilki, bu sefer de attığı tweetle gündem oldu.