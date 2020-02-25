Aleyna Tilki, ''Yalan'' Snigle kapağı için bir fotoğraf paylaştı. ''27 Şubat'ta geliyor, hazırmısınız?'' dedi.
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Aleyna Tilki'nin 30 Bin TL 'lik Pozu
Aleyna Tilki'nin albüm kapağı pahalıya patladı. Ünlü şarkıcı kapak için İtalya'ya gidip alışveriş yaptı. Aleyna'ya bu seyahat 30 Bin TL ye patladı.
Etiketler: aleyna tilki
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