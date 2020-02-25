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Aleyna Tilki'nin 30 Bin TL 'lik Pozu

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Aleyna Tilki'nin 30 Bin TL 'lik Pozu
Aleyna Tilki'nin albüm kapağı pahalıya patladı. Ünlü şarkıcı kapak için İtalya'ya gidip alışveriş yaptı. Aleyna'ya bu seyahat 30 Bin TL ye patladı.

Aleyna Tilki, ''Yalan'' Snigle kapağı için bir fotoğraf paylaştı. ''27 Şubat'ta geliyor, hazırmısınız?'' dedi.

Aleyna Tilki kazandığını kıyafete yatırıyor

Aleyna Tilki kazandığını kıyafete yatırıyor

 
 
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