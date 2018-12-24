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Aleyna tilki'den yaşıtlarını kıskandıracak önlem

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Aleyna tilki'den yaşıtlarını kıskandıracak önlem
18 yaşına basar basmaz ehliyet alan ancak kullanma konusunda müzikteki kadar başarılı olamayan Aleyna Tilki, lüks aracına zarar vermemek için kendine özel şoför tuttu.

18 yaşına basar basmaz ehliyet alan ancak kullanmada müzikteki kadar başarılı olamayan Aleyna Tilki, lüks aracına zarar vermemek için önlem aldı.

Genç yaşında yakaladığı şöhret sayesinde kısa sürede cebini doldurmayı başaran Tilki, geçen yaz aldığı lüks ciple kendini ödüllendirmişti.

Genç popçu, 700 bin liralık Porsche Cayenne marka cipini dikkatsiz kullandığı için aracın arka tampon ve egzoz kısmında 4 bin liralık hasar oluşmuştu.

Önceki akşam Asmalımescit'teki bir mekanda eğlenen 18 yaşındaki şarkıcı, çıkışta lüks cipine atladı.

Ancak Tilki'nin direksiyon yerine arka koltuğa geçmesi dikkatlerden kaçmadı. Aracı, Tilki'nin özel şoförü kullandı.
Böylece geçen ay servet değerindeki cipini çizikler içinde bırakan popçu, tuttuğu özel şoförle lüks aracını hasardan koruyacak.

Öte yandan Aleyna Tilki'nin özel şoförle önlem almasında annesi Havva Öztel'in yaptığı uyarının da etkili olduğu konuşuluyor.

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