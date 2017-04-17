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Aleyna Tilki'den 'Emrah Karaduman' açıklaması

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Aleyna Tilki'den 'Emrah Karaduman' açıklaması
Aleyna Tilki arkadaşları ile Arnavutköy’de yemek yedi. Tilki, müzisyen Emrah Karaduman ile aşk dedikodularına; “Yaşım çiçek, böcek sevmeye müsait” yanıtını verdi.

Vatan'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre Aynur Aydın’la Arnavutköy Curtis’de akşam yemeği yiyen Aleyna Tilki, mekan içerisinde karşılaştığı Belçim Bilgin’le tanıştı.

Tilki, “Aynur’la yemeğe gelmiştik. Belçim Hanım ile karşılaşıp tanıştık. Kendisi çok tatlı ve bir o kadarda güzel birisi. Yemeğimi yedim ve bu saatten sonrası alkollü mekana döndüğü için benim yaşım tutmuyor ve evime gidiyorum” dedi.

Önümüzdeki sene dünya starı olacağı sözleri hatırlatılan şarkıcı, “Evet inanıyorum böyle bir şeyin olacağına. Bir şeye güvenip söyledim ama henüz bilmiyorum ne olduğunu” diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Emrah Karaduman ile çıkan aşk dedikodularna Tilki, “Çok çıkıyor böyle haberler ama benim yaşım buna uygun değil. Benim yaşım şu an çiçek, bitki, böcek sevmeye müsait” diye konuştu.

Tilki ve Aydın’ın ardından mekandan ayrılan bir diğer isim ise Belçim Bilgin oldu. Bilgin, mekan içerisinde tanıştığı Tilki için, “Evet çok umut verici bir yetenek. Genç yaşlarda böyle güzel başarılar yakalayan gençlerimizi görmek beni çok umutlandırıyor” dedi.
 

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