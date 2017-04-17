Vatan'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre Aynur Aydın’la Arnavutköy Curtis’de akşam yemeği yiyen Aleyna Tilki, mekan içerisinde karşılaştığı Belçim Bilgin’le tanıştı.
Tilki, “Aynur’la yemeğe gelmiştik. Belçim Hanım ile karşılaşıp tanıştık. Kendisi çok tatlı ve bir o kadarda güzel birisi. Yemeğimi yedim ve bu saatten sonrası alkollü mekana döndüğü için benim yaşım tutmuyor ve evime gidiyorum” dedi.
Önümüzdeki sene dünya starı olacağı sözleri hatırlatılan şarkıcı, “Evet inanıyorum böyle bir şeyin olacağına. Bir şeye güvenip söyledim ama henüz bilmiyorum ne olduğunu” diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Emrah Karaduman ile çıkan aşk dedikodularna Tilki, “Çok çıkıyor böyle haberler ama benim yaşım buna uygun değil. Benim yaşım şu an çiçek, bitki, böcek sevmeye müsait” diye konuştu.
Tilki ve Aydın’ın ardından mekandan ayrılan bir diğer isim ise Belçim Bilgin oldu. Bilgin, mekan içerisinde tanıştığı Tilki için, “Evet çok umut verici bir yetenek. Genç yaşlarda böyle güzel başarılar yakalayan gençlerimizi görmek beni çok umutlandırıyor” dedi.
- BIST 90.868
- Altın 151,214
- Dolar 3,6539
- Euro 3,8885
- İstanbul 18 °C
- Ankara 18 °C
- Mutlu çiftin hasret dolu günleri
- CHP mühürsüz zarf sayısını açıkladı
- Aleyna Tilki'den 'Emrah Karaduman' açıklaması
- Times'tan 'Üsküdar' yorumu!
- Sandık başında ortaya çıkan gerçek!
- CHP'Yİ İsyan Ettiren Video
- CHP'den 'gizli sayım' iddiası!
- İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl?
- Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması
- Barış Atay referandum sonuçları sonrası paylaştı: CUMHURBAŞKANI MEMNUN DEĞİL
- Referandum sonrası dolar ve borsada son durum
- Cem Küçük'ten olay yaratan referandum tweeti: Savaşa hazır olun!
- İşsizlik rakamları açıklandı
- Fulya Zenginer ile Onur Koçal ayrıldı
- Son dakika: AK Parti'den flaş Erdoğan kararı
Aleyna Tilki'den 'Emrah Karaduman' açıklaması
Vatan'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre Aynur Aydın’la Arnavutköy Curtis’de akşam yemeği yiyen Aleyna Tilki, mekan içerisinde karşılaştığı Belçim Bilgin’le tanıştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 15:15 - Mutlu çiftin hasret dolu günleri
- 15:13 - CHP mühürsüz zarf sayısını açıkladı
- 15:07 - Aleyna Tilki'den 'Emrah Karaduman' açıklaması
- 15:06 - Times'tan 'Üsküdar' yorumu!
- 14:42 - Sandık başında ortaya çıkan gerçek!
- 14:40 - CHP'Yİ İsyan Ettiren Video
- 14:36 - CHP'den 'gizli sayım' iddiası!
- 14:34 - İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl?
- 14:30 - Seda Tosun'dan Gökhan Seven açıklaması
- 14:19 - Barış Atay referandum sonuçları sonrası paylaştı: CUMHURBAŞKANI MEMNUN DEĞİL
- 14:18 - Referandum sonrası dolar ve borsada son durum
- 14:11 - Cem Küçük'ten olay yaratan referandum tweeti: Savaşa hazır olun!
- 14:07 - İşsizlik rakamları açıklandı
- 13:56 - Fulya Zenginer ile Onur Koçal ayrıldı
- 13:55 - Son dakika: AK Parti'den flaş Erdoğan kararı
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim