Aleyna Tilki’den Büyük Açıklamalar: “Seneye Dünya Starı Benim”

Cevapsız Çınlama şarkısı ile bir anda magazin gündemine oturan ve genç yaşına rağmen çok iyi performans gösteren Aleyna Tilki, 17 yaşına girdi. Doğum günü kutlamasında açıklamalarda bulunan Tilki, “2017’ye damga vurdum. Hazır olun, seneye dünya starıyım”

Emrah Karaduman ile birlikte yaptığı Cevapsız Çınlama şarkısı 2016’da en fazla dinlenenler arasında giren ve şu anda da 250 milyon izlenmeye sahip olan Aleyna Tilki, iddialı açıklamalarda bulundu. Yeni yaşına giren ve 17 yaşına adım atan Aleyna Tilki, Tarabya’daki bir mekanda doğum gününü kutladı. Eğlence sonrası mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilki, iddialı açıklamalarda bulundu.

“SENEYE DÜNYA STARI BENİM”

Sözlerine 2017 yılına damgasını vurduğunu belirterek başlayan Tilki, “2016 ve 2017 yılına damgamı vurduğumu düşünüyorum. Geçen yıl en fazla izlenenler arasında girdik. Şu anda da 250 milyonu geçti. Çok iyi gidiyoruz. Kendime Lady Gaga ismini örnek alıyorum. Lady Gaga ile aynı gün doğmuşum. Bu da benim için bir işaret olabilir. Evet, 2017 yılına damga vurdum. Ancak benim amacım bu damgayı devam ettirmek ve daha da güzelleştirmek. Merak etmeyin, seneye dünya starı ben olacağım” dedi.

Yükseliş döneminde ciddi eleştirilere maruz kaldığını belirten Tilki, “Çok tepki, saldırı ve sert eleştiri aldım. Ancak hayatımın hiçbir aşamasında vazgeçmedim. Onlar saldırdıkça ben daha da yükseldim” dedi.